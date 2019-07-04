Оливер Стоун планирует снять комедию о Дональде Трампе

Трижды оскароносный режиссёр и продюсер, объект ненависти украинских националистов, документалист-правдоруб Оливер Стоун рассматривает возможность снять фильм о президенте США Дональде Трампе.

В интервью итальянским СМИ он признался, что его часто просят заняться картиной о Трампе.

"Кто знает... Рано или поздно, вероятно, я его сниму", - приводит Газета.ру слова Стоуна.

Режиссёр добавил, что лента о нынешнем американском лидере может быть "комедией" в духе его же "Буша".

Стоун находится в Италии на фестивале в Таормине, где пройдёт премьера его нового документального фильма об Украине.