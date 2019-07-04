Трейлер: Оливер Стоун снял новый фильм об Украине

Знаменитый американский режиссёр и продюсер Оливер Стоун, лауреат трёх премий "Оскар", неоднократно критиковавший информационную политику западных стран в отношении России, за что был объявлен "врагом Украины", вновь обратился к украинской теме.

На своей странице в Facebook он анонсировал выход нового документального фильма "Открывая Украину" (Revealing Ukraine), в основу которого ляжет большое интервью с украинским политиком Виктором Медведчуком.

Картину покажут на фестивале в Таормине, Италия.

Рнжиссёром ленты выступает Игорь Лопатёнок, работавший со Стоуном над резонансной документалкой "Украина в огне", которую в своё время также представили в Таормине.

В Сети уже опубликован трейлер новой работы Стоуна и Лопатёнка.

Наша рецензия на фильм "Украина в огне" - здесь.



Рецензия на документальный мини-сериал Стоуна о Владимире Путине - здесь.



Обзор художественного фильма Стоуна "Сноуден" - здесь.