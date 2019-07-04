Метеорологи зафиксировали штормовые порывы ветра в Москве

В столичном регионе порывы ветра усилились до штормовых значений. Об этом сообщает метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в столичном регионе были зафиксированы штормовые порывы ветра - до 21 метра в секунду в районах МГУ, станций метро "Тимирязевская" и ВДНХ, Зеленограде. Наиболее холодная погода установилась в Западном административном округе (ЗАО), где воздух остыл до 14,8 градуса. В Северном административном округе (САО) воздух прогрелся на градус выше. Самым теплым оказался Центральный административный округ (ЦАО), где температура колеблется от 16 до 17,2 градуса.

Как ожидается, сильный ветер стихнет лишь к утру пятницы, поэтому горожанам стоит быть предельно осторожными: не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, обходить рекламные конструкции.

ГУ МЧС России по Москве продлило экстренное предупреждение из-за ветра в городе до конца дня 4 июля.

Ранее в четверг сильный ветер в столице с корнями вырвал дерево, которое упало на ребенка - малыш скончался на месте.