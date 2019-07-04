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04.07.2019 17:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Родные не знают, куда этапировали Кокориных и Мамаева

Текст: Максим Домчев
У футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева не будет специальных условий в колонии. Свой комментарий по поводу этапирования дали родственники футболистов.

В четверг, 4 июля, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их знакомый Александр Протасовицкий были этапированы в одну из колоний в Белгородской области. По данным СМИ, в этой колонии даже есть футбольное поле.

Впрочем, особых условий всех четверке ждать не стоит. Как сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Александр Панин, в этом исправительном заведении создаются одинаковые нормальные условия для всех осужденных. В любом случае, как сообщил Панин, если будут поступать какие-то жалобы на условия содержания, то тогда последует реакция. А плановый визит в эту колонию состоится уже 5 июля.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Кокорин и Мамаев поделились планами на будущее после тюрьмы

Мама братьев Кокориных Светлана отметила, что у нее пока нет точных данных о том, где будут отбывать срок ее сыновья. Но как только станет известно точное место, она планирует навестить Александра и Кирилла, сообщает Sport24.

Жена Павла Мамаева Алана призналась журналистам портала "360", что пока также ничего не знает о том, куда был этапирован ее муж.

Напомним, что 8 мая решением суда братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были признаны виновными по делу о двух драках в Москве, которые произошли в октябре 2018 года. Все они получили наказание от 1 года и 5 месяцев до полутора лет.

Спорт Футбол Вокруг футбола Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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