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04.07.2019 21:42
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ возобновил производство машин

Текст: Юрий Зубко
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске. Как говорится в заявлении компании, поставщик компонентов (ООО "Завод Автокомпонент") вновь начал отгрузку деталей.
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

"Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме", - отметили на АвтоВАЗе.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Напомним, российский автогигант остановил конвейеры 3 июля. Тогда в компании отметили, что это никоим образом не отразится на клиентах марки - машин Lada в избытке.

Ранее стало известно, что с января по июнь было продано 174 186 автомобилей Lada, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне дилеры бренда реализовали 30 786 машин (-2% к июню 2018-го).

#Lada