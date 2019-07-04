АвтоВАЗ возобновил производство машин

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске. Как говорится в заявлении компании, поставщик компонентов (ООО "Завод Автокомпонент") вновь начал отгрузку деталей.

"Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме", - отметили на АвтоВАЗе.

Напомним, российский автогигант остановил конвейеры 3 июля. Тогда в компании отметили, что это никоим образом не отразится на клиентах марки - машин Lada в избытке.

Ранее стало известно, что с января по июнь было продано 174 186 автомобилей Lada, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне дилеры бренда реализовали 30 786 машин (-2% к июню 2018-го).