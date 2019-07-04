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04.07.2019 17:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новгородской области увековечат память погибшего подводника

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В Валдайском районе Новгородской области в селе Едрово появится мемориальная доска в память о капитане первого ранга, Герое России Николае Филине. Он погиб 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Как сообщил "РГ" глава администрации Валдайского района Новгородской области Юрий Стадэ, Николай Филин окончил в Едрово школу.

Районные власти уже заказали мемориальную табличку, установить ее планируется после окончания всех траурных мероприятий.

Напомним, 1 июня при пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Сегодня в Кронштадском Морском соборе прошла панихида по морякам.

Происшествия ЧП Пожары Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Мурманская область
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