В Новгородской области увековечат память погибшего подводника

В Валдайском районе Новгородской области в селе Едрово появится мемориальная доска в память о капитане первого ранга, Герое России Николае Филине. Он погиб 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Как сообщил "РГ" глава администрации Валдайского района Новгородской области Юрий Стадэ, Николай Филин окончил в Едрово школу.

Районные власти уже заказали мемориальную табличку, установить ее планируется после окончания всех траурных мероприятий.

Напомним, 1 июня при пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Сегодня в Кронштадском Морском соборе прошла панихида по морякам.