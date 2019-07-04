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04.07.2019 15:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге возбудили дело по факту ДТП на Невском путепроводе

Текст: Наталья Канова (Санкт-Петерург)

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП на Невском путепроводе, сообщили "РГ" в региональном управлении МВД. В результате аварии один человек погиб, еще двое получили серьезные травмы.

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ДТП произошло 3 июня на Невском путепроводе через Октябрьскую железную дорогу. Как стало известно "Российской газете", аварию спровоцировал водитель Lexus. 26-летний мужчина не справился с перестроением и столкнулся с двигавшимся попутно грузовиком с прицепом Volvo. От удара водитель большегруза выехал на встречную полосу, где не смог избежать лобового столкновения с ехавшим навстречу Ford Galaxy. После чего грузовик вынесло на металлическое ограждение путепровода, где автомобиль повис над железнодорожным полотном. В свою очередь Lexus продолжил движение и столкнулся с городским автобусом Volgabus.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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В результате инцидента водитель Ford скончался на месте. Управляющий фурой Volvo мужчина оказался зажат в кабине. Службами спасения он был извлечен из машины и госпитализирован в тяжелом состоянии. Также в больницу с травами средней степени тяжести был отправлен и предполагаемый виновник ДТП - водитель Lexus. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Как сообщили в управлении МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". На данный момент для него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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