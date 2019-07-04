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04.07.2019 11:19
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Звезда "Игры престолов" станет ведущим на балу в Петербурге

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Дрезденский оперный бал, который состоится 31 августа в Санкт-Петербурге, соберет многочисленных звезд театра и кино, сообщил корреспонденту "РГ" художественный руководитель и основатель бала Ханс-Йоахим Фрай.

Достаточно сказать, что руководить гала-шоу Дрезденского оперного бала в Петербурге будут двое ведущих - телеведущая, победительница конкурсов красоты Оксана Федорова и звезда сериала "Игра престолов" Том Влашиха (он исполнил в фильме роль Якена Хгара).

- Дядя Тома - известный оперный певец, - подчеркнул Ханс-Йоахим Фрай, - а сам Том с детства учил русский язык, так что выступить в Петербурге - его давняя мечта.

Устроители раскрыли секрет: вести программу вечера каждый ведущий будет на своем родном языке, но слегка флиртовать, вступая в диалоги - на английском. Впрочем, бегущая строка предоставит перевод для всех: слова ведущих будут транслироваться на русском, немецком и английском.

Фото: Пресс-служба Русского музея
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Главным событием Дрезденского оперного фестиваля станет гала-концерт, который пройдет на сцене Михайловского театра. Оркестром театра в этом представлении будет дирижировать прославленный итальянский дирижер Массимо Дзанетти. В грандиозном шоу, в котором соединятся классика, джаз и популярная музыка, примут участие звезды мировой оперной сцены - Надя Михаэль, Альбина Шагимуратова, Стивен Гулд, Аида Гарифуллина, виолончелист Сергей Ролдугин, джазмен Игорь Бутман с его знаменитым Биг-бэндом и другие артисты.

После того, как шоу окончится, участники бала перейдут по красной ковровой дорожке в здание Большого зала Санкт-Петербургской филармонии, который ради этого события полностью преобразится.

- Вместо зрительного зала будет установлен помост для танцующих и столики для гостей, - пояснил Ханс-Йоахим Фрай. - В танцевальной программе примут участие сто пар - кадеты военных училищ и воспитанницы Академии балета.

Кроме того, гостем фестиваля станет популярная в России немецкая группа "Чингисхан", которая недавно отметила свое 40-летие.

Уже известно, что гостями Дрезденского оперного бала в Петербурге станут порядка тысячи человек. Как сообщили устроители, в Германии уже продано 350 билетов на это событие. Для европейской публики самыми дорогими станут билеты за 2500 евро. В Петербурге цены на билеты на от 500 до 1300 евро. Сюда входит стоимость ужина и просмотр всех выступлений.

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