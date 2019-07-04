Найденные в Польше и Украине римские динарии признали фальшивыми

Польские археологи вышли на след фальшивомонетчиков, которые за пределами Римской империи еще 2000 лет назад чеканили поддельные римские динарии, заменяя серебро дешевым медным сплавом.

Как сообщает Science in Poland, контрафактные динарии в разное время были найдены на территории Польши, Украины и Белоруссии. Эти земли не входили в состав Римской империи. Однако там были обнаружены сотни тысяч серебряных римских монет.

Лишь недавно исследователи из Варшавского университета приступили к детальному анализу этих монет. Выяснилось, что многие из них были поддельными. Причем истинный масштаб еще предстоит оценить. Этому зачастую мешает коррозия.

Римские монеты первых веков нашей эры были подделаны, предположительно, германскими племенами, в том числе готами и вандалами.

"Оказалось, что монеты были посеребрены или изготовлены из сплава, напоминающего серебро", - говорит доктор Аркадиуш Дымовский, руководитель проекта.

До недавнего времени археологи были убеждены, что монеты подделывали в самой Римской империи. Однако в последние годы мнение изменилось, особенно после того, как множество таких монет начали находить на территории Украины.

Эксперты отмечают, что на взгляд трудно отличить подделку от оригинала. Сами подделки делятся на две группы. Первые представляют собой посеребренные динарии, изготовленные из бронзы, меди или другого неблагородного металла.

По оценкам исследователей, в одной только Польше до четверти всех найденных монет могут оказаться подделками такого типа. Фальшивки второй группы сильно напоминают серебряные оригиналы. Но они сделаны из сереброподобных сплавов - чаще всего медных сплавов с высоким содержанием олова или свинца.

"Динарии широко использовались в первые века нашей эры, - говорит Дымовский. - Они были крошечными, похожими по размеру на современную монету номиналом в два евроцента, но очень ценными. Один динарий превышал ежедневную зарплату римского легионера в I веке нашей эры".

Проверка подлинности монет будет проводиться на средства гранта Национального научного центра.