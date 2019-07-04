Сколько россияне потратили на покупку новых машин

За пять месяцев нынешнего года в России на покупку новых автомобилей потратили 963 миллиарда рублей. В лидерах по продажам иномарки: Kia, Toyota, Hyundai и Mercedes-Benz.

Эксперты аналитического агентства "Автостат" отмечают, что по сравнению с данными прошлого года показатели выросли на восемь процентов. При этом продажи новых автомобилей за это время снизились на два процента. По мнению аналитиков, рост емкости рынка в денежном выражении связан с увеличением средневзвешенной цены, показатель которой вырос на 10 процентов.

В итоге по продажам лидируют автомобили Kia - 122 миллиарда рублей, Toyota - 98 миллиардов рублей, Hyundai - 87 миллиардов рублей и Mercedes-Benz - 71 миллиард рублей.

На машины российского автопрома пришлась лишь десятая часть всей емкости авторынка России - 96 миллиардов рублей. Из них 90 миллиардов рублей составила доля Lada, а шесть миллиардов рублей - на легковые модели УАЗ.

Кстати

Недавно автомобильные эксперты составили рейтинг самых популярных в России машин стоимостью от 1,5 до 2 миллионов рублей. Первое место занял седан Toyota Camry, на втором месте расположился кроссовер Kia Sportage, а третью строчку занимает другой SUV - Volkswagen Tiguan.