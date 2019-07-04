Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом

Новости

Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток 07:20
Опрос: 84 процента россиян не собираются брать кредиты 06:57
Полиция Мексики объявила массовую забастовку 05:38
В Якутии депутат напал с лопатой на инспектора ДПС 05:08
Более 20 рыбаков погибли при крушении судна у берегов Гондураса 05:06
ВВС США усовершенствуют систему спутниковой связи в Арктике 04:35
Суд в США не одобрил пересмотр дела наркобарону "Коротышке" 04:03
Силовики ликвидировали восемь террористов на западе Ирака 03:55
На южных Курилах ощутили землетрясение до четырех баллов 03:45
Не менее пяти человек погибли во время ливней на Гаити 03:21
Обещанные Трампом танки оказались ржавыми и без стволов 03:05
Пушков раскритиковал желание Украины помешать России в ПАСЕ 02:35
Упавший мусоровоз вызвал транспортный коллапс в Нью-Йорке 02:32
Более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Ливане 01:44
СМИ: В Минске во время салюта произошло ЧП 01:28
В Италии при извержении вулкана погиб турист 00:51
Молния уничтожила более 7 млн литров виски 00:28
В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах 03.07.2019
Проснувшийся вулкан загнал итальянских богачей в море 03.07.2019
Минск намерен использовать все для восстановления спокойствия в регионе 03.07.2019
Джоли упала в обморок, была госпитализирована и сбежала из больницы 03.07.2019
Медведев освободил от должности главу Рослесхоза 03.07.2019
Путин наградил доктора Рошаля и личного фотографа Леонида Брежнева 03.07.2019
Алибасов представил новое доказательство того, что он не симулянт 03.07.2019
Как стоимость владения влияет на выбор автомобиля 03.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
04.07.2019 06:20
Рубрика: Власть

Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом

Президент России Владимир Путин заявил, что Между Москвой и Киевом возможно наладить хорошие отношения и диалог. Для этого, по словам российского лидера, глава Украины Владимир Зеленский должен начать выполнять свои предвыборные обещания. В частности, вступить в переговоры с жителями Донбасса.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Как рассказал Путин итальянской газете Corriere della Sera, Зеленский обещал своим избирателям наладить отношения с жителями Донбасса, однако он до сих пор называет их сепаратистами. "Киевские власти должны наконец понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах", - заявил глава РФ. "Украинские власти должны уважать Минские соглашения, а не игнорировать их", - добавил Путин.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Пушков раскритиковал желание Украины помешать России в ПАСЕ

Ранее российский лидер уже призывал Киев к диалогу с Донбассом. Он говорил о том, что урегулирование конфликта невозможно без прямого диалога Киева с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и без выполнения Минских соглашений со стороны украинских властей, а также отметил очереди за гражданством РФ жителей Донбасса.

Что касается перспективы переговоров Путина и Зеленского, в Кремле говорили, что нужна только встреча ради результата. "Пока еще очень много знаков вопроса на повестке с тем, чтобы мы имели полное понимание о подходах украинского визави к решению наиболее актуальных проблем - реализации Минских договоренностей и выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик", - отметил по этому поводу пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Президент Отношения России и Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Тегеран подредактировал "ядерную сделку" с Европой
WhatsApp и Instagram обрушились в России и других странах