Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом

Президент России Владимир Путин заявил, что Между Москвой и Киевом возможно наладить хорошие отношения и диалог. Для этого, по словам российского лидера, глава Украины Владимир Зеленский должен начать выполнять свои предвыборные обещания. В частности, вступить в переговоры с жителями Донбасса.

Как рассказал Путин итальянской газете Corriere della Sera, Зеленский обещал своим избирателям наладить отношения с жителями Донбасса, однако он до сих пор называет их сепаратистами. "Киевские власти должны наконец понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах", - заявил глава РФ. "Украинские власти должны уважать Минские соглашения, а не игнорировать их", - добавил Путин.

Ранее российский лидер уже призывал Киев к диалогу с Донбассом. Он говорил о том, что урегулирование конфликта невозможно без прямого диалога Киева с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и без выполнения Минских соглашений со стороны украинских властей, а также отметил очереди за гражданством РФ жителей Донбасса.

Что касается перспективы переговоров Путина и Зеленского, в Кремле говорили, что нужна только встреча ради результата. "Пока еще очень много знаков вопроса на повестке с тем, чтобы мы имели полное понимание о подходах украинского визави к решению наиболее актуальных проблем - реализации Минских договоренностей и выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик", - отметил по этому поводу пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.