Вышел трейлер нового "Пиноккио"

На YouTube обнародован тизер-трейлер новой экранизации "Пиноккио" Карло Коллоди. Выглядит мрачно, пышно, вычурно и призывает в память немедленно ремейк "Дамбо" от Тима Бёртона.

Режиссер и сценарист - итальянец Маттео Гарроне ("Гоморра", "Догмэн").

В роли Джепетто (у нас это папа Карло) - лауреат "Оскара" Роберто Бениньи ("Жизнь прекрасна", "Кофе и сигареты").

Пиноккио сыграл Федерико Иелапи. Фею с голубыми волосами ("Мальвину") - Марина Вакт. Плюс Джиджи Пройетти, Марчелло Фонте, Рокко Папалео, Массимилиано Галло.

Мировая премьера - 25 декабря. По российской пока информации нет.

Примечательно, что в 2002 году Бениньи сыграл титульного героя в другом "Пиноккио", который сам же и поставил, разнесенном критиками в клочья и получившем "Золотую малину".

Ранее сообщалось про еще одну новую экранизацию сказки - игровой ремейк мультфильма Disney. И о том, что Ариэль в игровом ремейке "диснеевской" "Русалочки" станет чернокожей.