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05.07.2019 21:49
Рубрика: Легковые авто

Kia Sportage предложили в новой комплектации. Ее просили клиенты

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Kia Фото: Пресс-служба Kia
Фото: Пресс-служба Kia

Компания Kia вывела на российский рынок новую комплектацию компактного кроссовера Sportage. Как уточняет пресс-служба корейской марки, новое исполнение Luxe+ расположится между наиболее востребованной Luxe и топовой Prestige. Интересно, что новая комплектация включена в линейку с учетом пожеланий российских клиентов. Наполнение комплектации было определено на основании опроса, проведенного корейской маркой.

Фото: Пресс-служба Chery
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В добавление к оснащению, предлагающемуся для версии Luxe в комплектиацию Luxe+ включены светодиодные фары, отличающиеся более ярким и плотным светом, а также более длительным сроком службы. Также предусмотрена система бесключевого доступа с "интеллектуальным" ключом Smart Key и запуском двигателя при помощи кнопки. 

На Kia Sportage в комплектации Luxe+ установлены следующие цены: 1 724 900 рублей за кроссовер с бензиновым 2-литровым 150-сильным двигателем и передним приводом, 1 804 900 рублей - за полноприводный вариант и 1 914 900 рублей за машину с 2,4-литровым 184-сильным бензиновым двигателем.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Напомним, что Kia Sportage по итогам июня вошла в десятку самых продаваемых кроссоверов в России, занимая шестое место с показателем продаж 2 367 единиц после Hyundai Creta, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Renault Kaptur и Toyota RAV4.

#Kia