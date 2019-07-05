Kia Sportage предложили в новой комплектации. Ее просили клиенты

Компания Kia вывела на российский рынок новую комплектацию компактного кроссовера Sportage. Как уточняет пресс-служба корейской марки, новое исполнение Luxe+ расположится между наиболее востребованной Luxe и топовой Prestige. Интересно, что новая комплектация включена в линейку с учетом пожеланий российских клиентов. Наполнение комплектации было определено на основании опроса, проведенного корейской маркой.

В добавление к оснащению, предлагающемуся для версии Luxe в комплектиацию Luxe+ включены светодиодные фары, отличающиеся более ярким и плотным светом, а также более длительным сроком службы. Также предусмотрена система бесключевого доступа с "интеллектуальным" ключом Smart Key и запуском двигателя при помощи кнопки.

На Kia Sportage в комплектации Luxe+ установлены следующие цены: 1 724 900 рублей за кроссовер с бензиновым 2-литровым 150-сильным двигателем и передним приводом, 1 804 900 рублей - за полноприводный вариант и 1 914 900 рублей за машину с 2,4-литровым 184-сильным бензиновым двигателем.

Напомним, что Kia Sportage по итогам июня вошла в десятку самых продаваемых кроссоверов в России, занимая шестое место с показателем продаж 2 367 единиц после Hyundai Creta, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Renault Kaptur и Toyota RAV4.