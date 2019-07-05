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05.07.2019 11:43
Рубрика: Легковые авто

Топ-10 SUV в России: Volkswagen Tiguan в погоне за Renault Duster

Текст: Андрей Полухин
Падение российского авторынка сказалось и на самом востребованном его сегменте.

Шесть из десяти наиболее популярных по итогам июня кроссоверов России имеют отрицательную динамику продаж. Да и лидер списка, корейский "паркетник" Hyundai Creta, продал лишь на 3% больше автомобилей, чем годом ранее.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Впрочем, пока позиции Creta незыблемы. С показателем 5 955 реализованных автомобилей она намного опередила остальных конкурентов. А вот за второе место наметилась борьба. У Renault Duster в июне было 3 547 продаж (это на 11% меньше прежнего), а у Volkswagen Tiguan - 3 234 (на 23% больше). Впрочем, за 6 первых месяцев года "француз" разошелся тиражом на 2,5 тысячи больше, а потому имеет хорошие шансы завершить год на той же позиции.

Четвертым в июне стал Renault Kaptur с результатом 2 649 единиц (минус 1%), который лишь немного опередил нарастивший продажи на 11% Toyota RAV4 - 2 620 штук.

В топ-10 также вошли Kia Sportage - 2 367 продаж (падение на 20%!), Lada 4?4 - 2 273 (минус 15%), Nissan Qashqai - 2 077 (минус 6%), Skoda Kodiaq - 1 996 (плюс 54%!) и Hyundai Tucson - 1 958 (минус 15%).

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Отметим, что в рейтинге за первое полугодие Kia Sportage держится на четвертом месте, благодаря приросту продаж, а Kodiaq пока не входит даже в топ-10, уступая не только всем вышеперечисленным соперникам, но еще и Mitsubishi Outlander.

Напомним, самыми популярными в России моделями в июне оказались две Lada - Granta и Vesta, за которыми следуют "корейцы" Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta.