Топ-10 SUV в России: Volkswagen Tiguan в погоне за Renault Duster

Шесть из десяти наиболее популярных по итогам июня кроссоверов России имеют отрицательную динамику продаж. Да и лидер списка, корейский "паркетник" Hyundai Creta, продал лишь на 3% больше автомобилей, чем годом ранее.

Впрочем, пока позиции Creta незыблемы. С показателем 5 955 реализованных автомобилей она намного опередила остальных конкурентов. А вот за второе место наметилась борьба. У Renault Duster в июне было 3 547 продаж (это на 11% меньше прежнего), а у Volkswagen Tiguan - 3 234 (на 23% больше). Впрочем, за 6 первых месяцев года "француз" разошелся тиражом на 2,5 тысячи больше, а потому имеет хорошие шансы завершить год на той же позиции.

Четвертым в июне стал Renault Kaptur с результатом 2 649 единиц (минус 1%), который лишь немного опередил нарастивший продажи на 11% Toyota RAV4 - 2 620 штук.

В топ-10 также вошли Kia Sportage - 2 367 продаж (падение на 20%!), Lada 4?4 - 2 273 (минус 15%), Nissan Qashqai - 2 077 (минус 6%), Skoda Kodiaq - 1 996 (плюс 54%!) и Hyundai Tucson - 1 958 (минус 15%).

Отметим, что в рейтинге за первое полугодие Kia Sportage держится на четвертом месте, благодаря приросту продаж, а Kodiaq пока не входит даже в топ-10, уступая не только всем вышеперечисленным соперникам, но еще и Mitsubishi Outlander.

Напомним, самыми популярными в России моделями в июне оказались две Lada - Granta и Vesta, за которыми следуют "корейцы" Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta.