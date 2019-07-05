Климкин заявил об отсутствии контактов с Зеленским после инаугурации

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Прямой" рассказал, что не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским после его инаугурации. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, но общался с заместителем главы Офиса президента Вадимом Пристайко, которого Зеленский назвал кандидатом на пост главы МИД.

Климкин сообщил, что до инаугурации у него были разговоры с нынешним президентом. "Мне казалось, что тогда еще не президент Зеленский меня понял, - заявил он. - Я набросал ему различных идей, и надеюсь, что их используют”.

Министр заверил, что "дипломатическая служба все равно работает”. "Со мной, или без, украинские граждане получают защиту за рубежом, украинский бизнес получает поддержку”, - добавил он.

Климкин отметил, что не может понять линию нынешних украинских властей. "У меня есть своё видение, но я не знаю, как видит эти дела команда Зеленского", - сообщил он.

Отвечая на вопрос о перспективах своей будущей политической деятельности глава МИД Украины рассказал, что у него есть "много креативных идей”. "Политический проект это в том числе и политическая партия, но он может и не ограничиваться политической партией", - заявил он.

После вступления в должность президента Зеленский направил в Раду представление об отставке Климкина с поста главы МИД. Парламентарии отказались утвердить отставку министра.