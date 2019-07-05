"Курган Дружбы" собирает молодежь Союзного государства

Вот уже ровно 60 лет в 32 километрах от города Себежа на границе России, Беларуси и Латвии собирает вокруг себя молодежь и ветеранов минувшей войны мемориальный комплекс "Курган Дружбы". Более 300 молодых людей из Беларуси и России посетят и в эти июльские дни областной туристический слет, который в течение трех дней пройдет в Верхнедвинском районе. Слет молодежи посвящен в этом году 75-летию освобождению Беларуси от гитлеровской оккупации Красной армией, информирует БЕЛТА.

Участие в слете примут сборные городов Витебской и Псковской областей, представители республиканского союза молодежи РБ и Российского союза молодежи.

Здесь, когда-то в глухих лесах, где пролегали партизанские тропы, объединились отряды из различных регионов страны, чтобы положить начало формированию масштабного партизанского края. Сейчас территория "Кургана Дружбы" занимает три лесные поляны, разделенные речкой и сумрачным в любое время года еловым лесом. К мемориалу героизма и мужества партизан проложены три аллеи: из Беларуси - березовая, из России - кленовая, из Латвии - липовая, а земля для кургана был привезена в здешние места еще в середине прошлого века с могил партизан и воинов Красной армии, с мест гибели Александра Матросова и Клавдии Назаровой, Леонида Голикова и Марии Порываевой и многих других героев Великой Отечественной войны.

Программа молодежного слета, сообщает агентство, полна самыми разнообразными событиями. Предусмотрены, в частности, интеллектуальный турнир и открытый диалог поколений, спортивные соревнования по футболу и волейболу, конкурсы чтецов и художественной самодеятельности. Кроме того, участники двух братских стран будут создавать свою "Летопись Победы", в которой каждая команда сможет оставить информацию о ветеранах или героических сражениях представляемых ими регионов.

"Мы хотим, чтобы слет стал мощной образовательной, спортивной и созидательной площадкой для молодежи, а главное - площадкой для конструктивного диалога", - отметил первый секретарь Витебского обкома БРСМ Вячеслав Хрол.

А 7 июля на "Кургане Дружбы" состоится 60-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Беларуси и Латвии. Гостей в этом году, как всегда, ожидают из всех трех стран.