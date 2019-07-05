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05.07.2019 06:41
Рубрика: В мире

Мэй назвала Brexit проблемой для британцев

Премьер-министр Британии Тереза Мэй. Фото: AP/ Matt Dunham Премьер-министр Британии Тереза Мэй. Фото: AP/ Matt Dunham
Премьер-министр Британии Тереза Мэй. Фото: AP/ Matt Dunham

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о том, что выход Великобритании из ЕС превратился в серьезную проблему для подданных королевства. Данная проблема касается укрепления союза народов Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, отметила Мэй.

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Между тем, по ее словам, ее можно решить, задействовав основные преимущества государства, а именно единение народов. Она добавила, что решение североирландского пограничного вопроса в связи с Brexit останется задачей ее преемника, передает ТАСС.

Тереза Мэй официально ушла с поста лидера Консервативной партии в прошлом месяце, но остается премьер-министром до тех пор, пока не будет выбран ее преемник. Она трижды, но без результата, пыталась убедить в необходимости покинуть Евросоюз членов Палаты общин, но всякий раз депутаты голосовали против. В настоящее время в Соединенном Королевстве проходит долгая процедура выбора нового лидера. Лидирует экс-министр иностранных дел, а до этого мэр Лондона Борис Джонсон. Он ушел в отставку из-за несогласия с основными положениями проекта соглашения по Brexit, предложенного Мэй.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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