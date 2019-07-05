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05.07.2019 13:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Топ-менеджеров Шереметьево уволили из-за проблем с багажом

Текст: Иван Петров

В международном аэропорту Шереметьево продолжает работать комиссия Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), целью которой является проверка соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания рейсов и пассажиров. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ММТП.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Согласно сообщению надзорного ведомства, прокуратура ранее внесла представление в адрес руководства аэропорта. Рассмотрев его, был принят ряд мер, направленных на устранение выявленных нарушений. Кроме того были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности виновные должностные лица.

Кроме того, несколько руководящих сотрудников были уволены. Речь идет о руководителях обслуживающей организации ООО "Шереметьево Хэндлинг". "Не справились со своими трудовыми обязанностями и были уволены генеральный директор общества, замгендиректора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания и директор дирекции по обработке багажа", - перечислили в транспортной прокуратуре.

Фото: iStock
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Отмечается также, что в аэропорту Шереметьево организован поэтапный перевод рейсов из терминала D, а также увеличена штатная численность непосредственно задействованных в обработке багажа работников. "Введены дополнительно более чем 200 штатных единиц, привлечено 300 сотрудников партнерских компаний, подобрано 500 кандидатов для дальнейшего трудоустройства", - пояснили в ММТП.

Всего же на данный момент возбуждено 38 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ "оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов". "По всем обращениям пострадавших пассажиров проводятся проверки, по их результатам решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности", - заключили в ММТП, добавив, что комиссия продолжает свою работу.

Ранее "Российская газета" сообщала, что Генпрокуратура намерена провести проверку в Шереметьево в связи с жалобами пассажиров на проблемы с выдачей багажа.

Происшествия Правосудие Следствие Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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