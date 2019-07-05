В Твери свидетели ДТП попали под следствие за отказ от дачи показаний

В Твери возбуждены уголовные дела против трех свидетелей, отказавшихся давать показания в связи с ДТП, в котором погибли 13 человек.

В следственном управлении СК РФ по Тверской области пояснили, что три жителя Твери вызывались в качестве свидетелей по делу о ненадлежащей организации перевозки граждан, повлекшей гибель 13 человек в ДТП с участием двух автобусов. Их предупредили об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, однако свидетели все равно сочли возможным умолчать о том, что им известно.

- Не отвечая на задаваемые вопросы, они не сообщили следователю по особо важным делам об известных им обстоятельствах, имеющих значение для расследования уголовного дела, - сообщили в ведомстве.

В СУ СК подчеркнули, что все три свидетеля не имели законных оснований для отказа от дачи показаний, поскольку не являются близкими родственниками обвиняемых, то есть они не могли воспользоваться правом, предусмотренным 51-й статьей Конституции РФ.

В итоге в отношении молчаливых свидетелей возбуждено три уголовных дела по статье 308 УК РФ (отказ свидетеля от дачи показаний).

Напомним, страшная авария, унесшая жизни 13 человек, произошла 5 октября 2018 года на трассе Тверь - Ржев: неподалеку от деревни Некрасово Калининского района лоб в лоб столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и микроавтобус Ford Transit. На месте погибли 13 человек, трое получили травмы.

По уголовному делу, возбужденному по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 3 статьи 238 УК РФ), в качестве обвиняемых проходят четыре человека - руководители и учредители транспортных компаний.