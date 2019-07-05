Опубликовано видео задержания кассирши банка, укравшей 20 млн рублей

МВД России опубликовало видео задержания 36-летней кассирши из Салавата. Сотрудница кредитного учреждения похитила более 20 миллионов рублей из отделения Россельхозбанка.

Местонахождение уфимки сотрудники башкирской полиции совместно с оперативниками управления ФСБ установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

"Было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в Казани. Сегодня она была задержана на съемной квартире. С ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия", - говорится в официальном комментарии официального представителя МВД России Ирины Волк.

В данный момент правоохранители выясняют, куда делись похищенные деньги.

Напомним, 27 мая в полицию обратился представитель банка с сообщением, что из кассы пропало более 20 млн рублей. В краже заподозрили кассира - предварительно установили, что в конце рабочего дня забрала деньги и ушла домой.

Нагрянув к сотруднице банка домой, полиция ее не нашла. Вместе с женщиной исчезли ее несовершеннолетние дети, а также супруг.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело. Судом обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде ареста.