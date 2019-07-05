Власти Петербурга выплатят по миллиону семьям погибших подводников

Семьи подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, получат по миллиону рублей материальной помощи из резервного фонда правительства Петербурга.

Соответствующее постановление подписал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного. Команда была закреплена за воинской частью, расположенной в Петербурге.

Напомним, 1 июля на атомной подводной лодке, находившейся в российских территориальных водах, произошел пожар. Благодаря самоотверженным действиям экипажа, возгорание удалось ликвидировать. При пожаре выжили несколько моряков, сейчас они проходят лечение в госпитале.

От отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Их память будет увековечена в Кронштадтском Морском соборе. На втором ярусе храма появится мемориальная доска с именами всех членов экипажа, погибших на аппарате.