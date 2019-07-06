Онищенко призвал запретить продажу грузинского вина в России

Продажа грузинского вина в России должна быть запрещена. Причем вне зависимости от его качества. Такое мнение высказал бывший санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью телекомпании "Рустави 2".

Поскольку, по мнению Онищенко, грузинские журналисты неправильно интерпретировали некоторые его высказывания и в целом провоцировали его в беседе, политик рассказал о том, что на самом деле говорил на камеру.

"Высказывая свою точку зрения уже не как санитарный врач, а как политик, я им сказал, что в данной ситуации, […] независимо от качества грузинского вина, его надо запретить, поскольку это основная статья экономики Грузии..." - приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что как депутат Госдумы считает запрет вина необходимой мерой наряду с запретом полетов в Грузию.

При этом Онищенко напомнил, что в свое время, будучи главным санврачом РФ, своим запретом способствовал росту качества грузинского вина.

"После этого шока все-таки грузинское виноделие поднялось, они стали более ответственны, многое модернизировали, многое убрали", - констатировал Онищенко.

Напомним, Россия ограничивала поставки вина из Грузии в 2006 году. Они были возобновлены в 2013-м. Новые проверки грузинского вина начались в июне 2019-го после обострения отношений между странами.