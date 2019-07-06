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Рубрика: Власть

Посол РФ назвал спекуляцией заявления о "ядерных испытаниях" России

Фото: Алексей Агарышев/ РИА Новости Фото: Алексей Агарышев/ РИА Новости
Фото: Алексей Агарышев/ РИА Новости

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не обсуждает с Вашингтоном утверждения разведки Пентагона о том, что Россия якобы проводит ядерные испытания свыше нулевой мощности. Дипломат подчеркнул, что российская сторона категорически отвергает подобные утверждения.

Фото: Flickr.com
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Как отметил Антонов, США спекулируют слухами, чтобы иметь возможность возобновить проведение собственных ядерных испытаний и начать антироссийскую кампанию. Посол подчеркнул, что сложившаяся ситуация похожа на развитие событий с выходом США из ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Тогда Вашингтон тоже сначала безосновательно обвинил Москву в его нарушении, чтобы потом беспрепятственно заниматься производством и испытанием запрещенных ранее ракет. "Мы считаем неприемлемыми голословные обвинения", - цитирует диппредставителя ТАСС.

Ранее о том, что Россия якобы секретно проводит испытания ядерного оружия заявил глава Разведывательного управления минобороны США Роберт Эшли, о чем сообщила газета The Wall Street Journal.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов уже заявлял в связи с этим, что невозможно проводить ядерные испытания тайно при той технике, которая сегодня контролирует эти процессы. Россия с конца 80-х годов в добровольном, одностороннем порядке соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний.

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