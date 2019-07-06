Посол РФ назвал спекуляцией заявления о "ядерных испытаниях" России

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не обсуждает с Вашингтоном утверждения разведки Пентагона о том, что Россия якобы проводит ядерные испытания свыше нулевой мощности. Дипломат подчеркнул, что российская сторона категорически отвергает подобные утверждения.

Как отметил Антонов, США спекулируют слухами, чтобы иметь возможность возобновить проведение собственных ядерных испытаний и начать антироссийскую кампанию. Посол подчеркнул, что сложившаяся ситуация похожа на развитие событий с выходом США из ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Тогда Вашингтон тоже сначала безосновательно обвинил Москву в его нарушении, чтобы потом беспрепятственно заниматься производством и испытанием запрещенных ранее ракет. "Мы считаем неприемлемыми голословные обвинения", - цитирует диппредставителя ТАСС.

Ранее о том, что Россия якобы секретно проводит испытания ядерного оружия заявил глава Разведывательного управления минобороны США Роберт Эшли, о чем сообщила газета The Wall Street Journal.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов уже заявлял в связи с этим, что невозможно проводить ядерные испытания тайно при той технике, которая сегодня контролирует эти процессы. Россия с конца 80-х годов в добровольном, одностороннем порядке соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний.