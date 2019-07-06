Перевернувшийся в Черном море катамаран был сильно перегружен

Прогулочный катамаран, который перевернулся накануне в Черном море у поселка Джубга Туапсинского района и ставший причиной гибели двух из 55 находившихся на нем пассажиров, был спроектирован и построен в расчете всего на 10 человек. Об этом рассказал "Интерфаксу" директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта Дмитрий Сребный.

А само маломерное судно проекта "Атолл" (его размеры - 10 метров в длину и 3,7 метра в ширину) было построено 11 лет назад. Он составляет 10 метров в длину и 3,7 метра в ширину. Причем владельцы судна в дальнейшем его многократно переделывали и даже надстроили понизившуюся его устойчивость вторую прогулочную палубу.

Напомним, в пятницу вечером следственными органами Южного следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, 5 июля в 17 часов 50 минут в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. В результате происшествия погибло не менее двух человек, а поиск еще четырех человек продолжается.

Уже задержаны владелец и капитан судна "Атолл", они дают показания правоохранителям.