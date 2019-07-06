В Черном море пропали четыре человека из перевернувшегося судна

Спасатели ведут поиск четверых пассажиров перевернувшегося накануне вечером в Черном море возле поселка Джубга Туапсинского района Кубани прогулочного судна "Атолл". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

Такие данные подтверждаются и информацией, помещенной на официальном сайте администрации Туапсинского района. В ней сообщается, что, предположительно, на борту катера находились 43 человека. Два пассажира (обе - женщины) погибли. В спасательной операции участвовали подразделения МЧС России, "Кубань-СПАСа" и сотрудники поселкового пляжа. Они доставили на берег 37 человек.

Как заявил участвовавший в спасении пострадавших директор близлежащего пляжа Андрей Андреев, на судне должны были размещаться не более 12 человек.

Напомним, в пятницу вечером следственными органами Южного следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, 5 июля в 17 часов 50 минут в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. В результате происшествия погибло не менее двух человек.

На данный момент уже задержаны владелец и капитан судна "Атолл", их допрашивают правоохранители.