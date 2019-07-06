Новости

Полиция задержала капитана перевернувшегося в Черном море катера 00:43
В Черном море пропали четыре человека из перевернувшегося судна 00:35
Видео: На Украине убили неизвестное науке животное 00:15
СМИ рассказали о конфликте в окружении Зеленского 05.07.2019
Медведев подписал распоряжение о диспансеризации взрослого населения 05.07.2019
Новый Toyota Hiace выходит на российский рынок 05.07.2019
Возбуждено дело после гибели людей при ЧП с катером в Черном море 05.07.2019
Песков: Папа римский передал Путину медаль "Ангел-Хранитель мира" 05.07.2019
МВД завело дело по статье о занятии высшего положения в криминальном мире 05.07.2019
Власти подтвердили гибель двух человек при ЧП в Черном море 05.07.2019
Kia Sportage предложили в новой комплектации. Ее просили клиенты 05.07.2019
Опубликовано видео с места трагедии с катером в Черном море 05.07.2019
В "Нафтогазе" предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине 05.07.2019
Россияне завершили Уимблдон досрочно 05.07.2019
Владелец перевернувшегося в Черном море прогулочного катера задержан 05.07.2019
Зеленский готов выполнять Минские соглашения в полном объеме 05.07.2019
СК начал проверку гибели людей при ЧП с катером в Черном море 05.07.2019
Петербуржцам представят "водородный трамвай" 05.07.2019
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом 05.07.2019
В Петербурге отменили четырехмесячный ценз для блокадников 05.07.2019
Два человека погибли при опрокидывании катера в Черном море 05.07.2019
"ГАЗель Next" с немецким "сердцем": отгрузка началась 05.07.2019
Два человека пострадали при ЧП с прогулочным катером в Черном море 05.07.2019
Власти Москвы рассказали о жизни столичных ночных клубов 05.07.2019
Самолет с избитой в Ингушетии девочкой вылетел в Москву 05.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
06.07.2019 00:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Черном море пропали четыре человека из перевернувшегося судна

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Спасатели ведут поиск четверых пассажиров перевернувшегося накануне вечером в Черном море возле поселка Джубга Туапсинского района Кубани прогулочного судна "Атолл". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

Возбуждено дело после гибели людей при ЧП с катером в Черном море

Такие данные подтверждаются и информацией, помещенной на официальном сайте администрации Туапсинского района. В ней сообщается, что, предположительно, на борту катера находились 43 человека. Два пассажира (обе - женщины) погибли. В спасательной операции участвовали подразделения МЧС России, "Кубань-СПАСа" и сотрудники поселкового пляжа. Они доставили на берег 37 человек.

Как заявил участвовавший в спасении пострадавших директор близлежащего пляжа Андрей Андреев, на судне должны были размещаться не более 12 человек.

Напомним, в пятницу вечером следственными органами Южного следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, 5 июля в 17 часов 50 минут в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. В результате происшествия погибло не менее двух человек.

На данный момент уже задержаны владелец и капитан судна "Атолл", их допрашивают правоохранители.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Полиция задержала капитана перевернувшегося в Черном море катера
Роскомнадзор составил протокол на Google
Власти Петербурга выплатят по миллиону семьям погибших подводников
В Кремле подтвердили реализацию сделки по С-400 по плану
Медведев призвал активнее доносить до граждан суть нацпроектов