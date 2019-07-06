Полиция задержала капитана перевернувшегося в Черном море катера

Капитан катера, перевернувшегося в Черном море, задержан полицейскими. Его нашли в приморском поселке Джубга, неподалеку от которого произошла трагедия. Ранее правоохранительные органы задержали и владельца судна. Его доставили в отдел полиции города Туапсе.

Известно, что это уроженец города Приморско-Ахтарск 1963 года рождения. После ЧП он скрылся от полиции.

Как передает РИА Новости, со ссылкой на директора муниципального пляжа Джубги, перевернувшийся катер был вышел в море с большим перегрузом.

По предварительным сведениям, на нем было 43 человека. Двое из них погибли. Это женщины из Мордовии и Белгорода, сообщил глава Туапсинского района Анатолий Русин. Спасатели ведут поиски еще четырех человек.