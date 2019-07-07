Глава ПАСЕ рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Россией

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на сотрудничество с Россией по всем направлениям. Об этом заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, напомнив, что одновременно с возвращением российской делегации к полноценному участию в работе в организации, России был выдвинут ряд требований.

"Мы выдвинули много требований, теперь мы ждем совместной работы с ними​​​", - отметила Паскье. Речь идет об освобождении украинских моряков, задержанных поле провокации в Керченском проливе, сотрудничестве в расследовании крушения Boeing на Украине в июле 2014 года и т.д.

По словам Паскье, никакого графика по их выполнению нет. Однако она рассчитывает, что работа по этим направлениям будет активно вестись в течение следующих шести месяцев, поскольку в начале следующего года все делегации должны будут подтвердить свои полномочия.

Напомним, отношения РФ и Запада ухудшились в 2014 году после переворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала конфликта в Донбассе. Российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.

В ответ Москва приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены. Как признали в Совете Европы, это решение привело к финансовым трудностям внутри организации.

В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме, а все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены.