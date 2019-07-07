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07.07.2019 12:15
Рубрика: Власть

Москва призвала Тегеран не осложнять ситуацию вокруг ядерной сделки

Текст: Юрий Когалов
Россия с пониманием относится к шагам Ирана, отказавшегося от выполнения определенных обязательство по ядерной сделке, и причинам, побудившим ИРИ так поступить, но призывает Тегеран воздержаться от дальнейших мер, способных осложнить ситуацию вокруг СВПД. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

"Мы с пониманием отнеслись к предпринятым шагам, к причинам, которые подтолкнули иранцев их осуществить. Мы призываем Иран воздержаться от дальнейших мер, которые могли бы еще больше осложнить ситуацию вокруг ядерной сделки", - отметил дипломат.

По его словам, которые приводит РИА Новости, это был ожидаемый шаг. "Иранцы действуют транспарентно, заранее объявили о своих шагах и теперь их реализуют, так что сюрпризом это ни для кого не стало", - отметил Ульянов. В то же время он подчеркнул, что дипломатические усилия, направленные на сохранение СВПД будут продолжены.

Постпред также обратил внимание, что реальный уровень обогащения урана Ираном станет понятен только через несколько дней "в силу особенностей технологического процесса". МАГАТЭ может провести замеры и представить соответствующий доклад на специальной сессии совета управляющих агентства 10 июля.

Ранее заместитель министра иностранных дел ИРИ Аббас Арагчи сообщил, что власти Ирана приняли решение больше не соблюдать ограничения на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах. "Наши обязательства (в рамках СВПД) по поводу уровня обогащения были пересмотрены", - сообщил дипломат. По его словам, письмо о предстоящих изменениях глава МИД Ирана Джавад Зариф уже отправил комиссару ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини. В нем отмечается, что Тегеран дает еще 60 дней Евросоюзу на то, чтобы найти решение вопроса, иначе он откажется от еще одного из взятых на себя обязательств. "Двери для дипломатии по-прежнему открыты, однако необходимы новые инициативы", - заявил дипломат. "Если эти возможности не используются, никто не должен сомневаться в нашей серьезности, что сокращение наших обязательств будет продолжаться каждые 60 дней", - заявил Арагчи.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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По его словам, Иран намерен с понедельника начать обогащение урана на уровне выше 3,67 процента, предусмотренных ядерной сделкой.

Напомним, ядерная сделка был заключена 2015 между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Тегеран согласился ограничить свои разработки в обмен на снятие санкций Совбеза ООН. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении санкций. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Ранее Иран уже снял с себя ряд обязательств по СВПД, в частности, отказавшись от экспорта в другие страны излишков тяжелой воды и превысив установленные сделкой накопления обогащенного урана.

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