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07.07.2019 18:45
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Нового худрука театра Волкова представят в августе

Текст: Инга Бугулова

Кандидатура на должность нового художественного руководителя Российского театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле уже согласована и в ближайшее время будет представлена. Об этом в рамках визита в лагерь "Артек", где работает молодежная площадка Театральной олимпиады, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

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По словам Мединского, он посетит Ярославль 19 августа, где лично представит нового художественного руководителя театра Волкова. На церемонии будет присутствовать и Евгений Марчелли, который ранее написал заявление об уходе с должности худрука театра из-за непреодолимых разногласий с прежним директором учреждения Алексеем Туркаловым.

"Кандидатура есть, она уже согласована. Ее одобрил и Марчелли. Уверен, новый худрук придаст новый импульс развитию театра", - сказал Мединский, не став называть его имя.

В декабре прошлого года в старейшем профессиональном театре России произошел конфликт между новоназначенным директором Туркаловым и худруком Марчелли, который занимал свой пост с 2011 года. Разрешить спор творческих интересов внутри театра оказалось невозможно. На этой неделе труппа театра Волкова обратилась к Мединскому с просьбой поддержать Марчелли и уладить ситуацию, так как из-за разногласий руководства учреждение фактически было расколото на два неравных лагеря, что негативно отражалось на его работе.

В пятницу, 5 июля, Мединский сообщил, что Туркалов уволен с должности директора, а Марчелли подал заявление об уходе по собственному желанию.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль
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