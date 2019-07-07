Нового худрука театра Волкова представят в августе

Кандидатура на должность нового художественного руководителя Российского театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле уже согласована и в ближайшее время будет представлена. Об этом в рамках визита в лагерь "Артек", где работает молодежная площадка Театральной олимпиады, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

По словам Мединского, он посетит Ярославль 19 августа, где лично представит нового художественного руководителя театра Волкова. На церемонии будет присутствовать и Евгений Марчелли, который ранее написал заявление об уходе с должности худрука театра из-за непреодолимых разногласий с прежним директором учреждения Алексеем Туркаловым.

"Кандидатура есть, она уже согласована. Ее одобрил и Марчелли. Уверен, новый худрук придаст новый импульс развитию театра", - сказал Мединский, не став называть его имя.

В декабре прошлого года в старейшем профессиональном театре России произошел конфликт между новоназначенным директором Туркаловым и худруком Марчелли, который занимал свой пост с 2011 года. Разрешить спор творческих интересов внутри театра оказалось невозможно. На этой неделе труппа театра Волкова обратилась к Мединскому с просьбой поддержать Марчелли и уладить ситуацию, так как из-за разногласий руководства учреждение фактически было расколото на два неравных лагеря, что негативно отражалось на его работе.

В пятницу, 5 июля, Мединский сообщил, что Туркалов уволен с должности директора, а Марчелли подал заявление об уходе по собственному желанию.