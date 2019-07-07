Кузнецова рассказала о "тяжелом решении" для избитой ингушской девочки

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила об отсутствии позитивных прогнозов по поводу состояния избитой семилетней девочки из Ингушетии.

- У меня болит душа о том, что сейчас с девочкой происходит в больнице. Ситуация сейчас сложная, и скорее всего, придется принимать тяжелое решение... Но нужно бороться дальше, - приводит ТАСС слова Кузнецовой.

Напомним, сейчас ребенок находится в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Представители медучреждения сообщили, что проводится комплексная терапия, но улучшения пока нет.

В Москву пострадавшую доставили самолетом в пятницу вечером. До этого ребенок был госпитализирован в детскую больницу Назрани с множеством травм.

В истязаниях девочки подозревается ее тетя. Женщину арестовали на два месяца.