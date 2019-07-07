ПБК "Локомотив-Кубань" объявил о первом новичке команды

В воскресенье профессиональный баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" сообщил о старте своей трансферной кампании: первым новичком команды стал 26-летний американский разыгрывающий Уилл Каммингс. Как сообщили в пресс-службе железнодорожников, краснодарцы заключили с ним двухлетний контракт.

"Уилл демонстрировал высокий уровень игры на протяжении нескольких сезонов подряд, и мы ожидаем, что он продолжит эту тенденцию в цветах "Локо", - прокомментировал появление первого в межсезонье новичка главный тренер южан Лука Банки, который и сам возглавил коллектив южан всего несколько дней назад.

Как мы уже рассказывали, после крайне неудачного для себя сезона 2018/2019 кубанцы устроили полную перезагрузку: команду покинули абсолютное большинство легионеров, ключевой разыгрывающий Дмитрий Хвостов и главный тренер Боб Доневолд. И теперь новости о трансферах железнодорожников будут явно появляться постоянно.

"На протяжении последних трех лет карьера Уилла Каммингса (188 см, 84 кг) в европейском баскетболе развивалась стремительно. Сезон-2016/17 он закончил со статусом лучшего снайпера греческой лиги в "Арисе", а год спустя оказался обладателем Еврокубка в составе турецкой "Дарюшшафаки". Сезон-2018/19 Каммингс провел в "Ольденбурге", где стал MVP немецкой бундеслиги. Он собрал мощную коллекцию средних показателей: 21,3 очка, 3,1 подбора, 4,4 передачи и 1,6 перехвата по результатам 37 матчей", - так представляет новобранца официальный сайт "Локо".

Судя по всему, именно снайперские подвиги американского баскетболиста привлекли к нему внимание кубанцев. В минувшем сезоне в команде, по мнению экспертов, как раз не хватало игрока, который бы набирал по много очков и не боялся брать на себя ответственность при завершении атак в самые напряженные моменты ключевых поединков в Еврокубке (краснодарцы осенью вновь станут участниками этого турнира) и Единой лиге.