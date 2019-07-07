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07.07.2019 22:13
Рубрика: Экономика

Самолеты РФ и Грузии выполняют последние рейсы между двумя странами

Текст: Юрий Когалов

Российские и грузинские авиакомпании выполнили последние рейсы между двумя странами, прежде чем 8 июля вступит в силу запрет на прямое авиасообщение. Об этом сообщают агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на пресс-службы ряда перевозчиков.

Отмечается, что из Тбилиси вылетели самолеты "Уральские авиалинии" (в Краснодар) и S7 (в Москву).

Последние рейсы из столицы Грузии совершили также MyWay Airlines (в Москву) и Georgian Airways (в Санкт-Петербург). В полночь из аэропорта Батуми в Екатеринбург отправится лайнер авиакомпании "Победа".

Самый последний прямой рейс совершит "Аэрофлот", в час ночи самолет вылетит из Москвы в Тбилиси.

Напомним, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о введении запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Такое решение было принято после уличных протестов, которые начались в грузинской столице 20 июня из-за инцидента в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, авиаперевозки в Грузию будут возвращены только при исчезновении угроз для безопасности россиян.

По оценкам экспертов, потеря российских туристов обойдется грузинской экономике в 200-300 миллионов долларов.

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