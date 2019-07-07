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07.07.2019 19:15
Рубрика: В мире

В Южной Корее начался бойкот японских товаров

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Пока правительство Южной Кореи думает, как ему наиболее эффективно и в то же время без потерь для собственных производителей отреагировать на введенные на днях Японией де-факто торговые санкции, в самом корейском обществе началась широкая антияпонская кампания. Корейцы начинают отказываться покупать товары из Японии, перестают пить японское пиво, ряд магазинов объявили бойкот продукции из Страны восходящего солнца.
Южнокорейские торговцы наступают на ящики с логотипами японских товаров во время митинга в Сеуле. Фото: REUTERS Южнокорейские торговцы наступают на ящики с логотипами японских товаров во время митинга в Сеуле. Фото: REUTERS
Южнокорейские торговцы наступают на ящики с логотипами японских товаров во время митинга в Сеуле. Фото: REUTERS

С 4 июля правительство Японии ввело ограничения на поставки в Южную Корею ряда химических веществ и комплектующих, которые используются при производстве дисплеев для смартфонов и телевизоров, а также для изготовления полупроводников. Речь идет о фторированном полиимиде, фтористом водороде и резистах. Япония заявила, что намерена начать работу по исключению Южной Кореи из списка стран, которые пользуются наименьшими ограничениями при поставках в них продукции и передовых технологий, имеющих отношение к национальной безопасности. В качестве причины для подобных действий правительство Японии назвало "разрушение двустороннего доверия".

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Однако в Сеуле уверены, что Токио мстит за решение Верховного суда Кореи обязать японские компании выплатить компенсации потомкам корейских рабочих, которых принудительно мобилизовали для работы на заводах концернов в годы оккупации Корейского полуострова Японией в период с 1910 по 1945 год. Правительство Южной Кореи заявило, что оспорит решение Японии в суде Всемирной торговой организации, и начало выработку контрмер.

Как сообщила телерадиовещательная компания Южной Кореи SBS, на прошедшей неделе продажи японского пива в крупных магазинах и торговых центрах упали на 13% по сравнению с предыдущей неделей. И это несмотря на то, что в Корее установилась жара за 30 градусов, когда обычно пиво "идет влет". Все из-за развернувшейся в стране стихийной кампании по бойкоту всего японского. Ряд мелких магазинов вообще объявили бойкот японскому пиву, прекратив закупки.

Аналогичная ситуация стала наблюдаться и в некоторых корейских ресторанах - они убрали из меню японские блюда. Несмотря на сложные и противоречивые двусторонние отношения стран, в Южной Корее обычно японская еда и пиво пользовались большой популярностью и от них не отказывались, но сейчас, судя по всему, корейцев задело за живое.

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В интернете появилось большое количество фотографий, где корейцы демонстративно выбрасывают любые японские товары вплоть до шариковых ручек. Вирусно распространяется и лозунг-призыв, составленный из двух английских слов "No-Yes", где в слово "нет" вписан японский флаг, а в "да" - южнокорейский. Подтекст понятен: нет -  всему японскому, да - всему корейскому.

Туристические компании отмечают, что, несмотря на начало в Корее периода отпусков, стали часты случаи отказа от туров в Страну восходящего солнца. На падение продаж жалуются и компании, которые занимаются реализацией в Корее японской косметики, весьма популярной среди кореянок.

Перед посольством Японии в Сеуле в последние дни регулярно проходят акции, в ходе которых корейцы демонстрируют, как они выбрасывают или крушат японские товары, или иным образом показывают, что больше не будут приобретать товары из этой страны.

Правительство Южной Кореи намерено в ближайшие дни провести совещание с руководителями крупнейших компаний страны, выслушать их мнение по поводу сложившейся в торговле с Японией ситуации и выработать пакет мер по нейтрализации негативных эффектов. Эксперты предупреждают, что действовать надо очень аккуратно, так как любые санкции обоюдоостры и могут нанести немалый вред и Корее. Но в самом корейском обществе решили не сидеть сложа руки и объявили своего рода ответные военные действия, начав бойкот японской продукции. Все это широко освещается в местных южнокорейских СМИ, которые, судя по тональности, весьма позитивно оценивают это движение.

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Экономисты считают, что, хотя общественные настроения понять можно, но подобные шаги не будут иметь серьезного реального эффекта. А вот корейские производители в ближайшем будущем уже в полной мере начнут страдать от японских санкций, которые ударили по ряду важнейших для корейских производителей товаров. Проще говоря, японцы нашли уязвимое место у корейцев и смогли туда ткнуть, тогда как обратный эффект от санкций для самой Японии оказался незначителен. Задача Южной Кореи теперь найти такие же уязвимые места у промышленности Японии, чем сейчас активно занимаются политики и экономисты правительства Республики Корея.

Похоже, что стороны зашли уже так далеко, что этот торговый конфликт с историческо-политической подоплекой просто так не остановить, а потому следует ждать нового обмена ударами. В Корее считают, что Япония в ближайший месяц может ввести ограничения на около ста наименований товаров и продуктов, которые нужны корейцам. Эту новость корейский сегмент интернета также не оставил без внимания - в соцсетях и на различных форумах еще активнее стали призывы проявить патриотизм, не покупать и выбросить все японское.

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