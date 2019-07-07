В Южной Корее начался бойкот японских товаров

С 4 июля правительство Японии ввело ограничения на поставки в Южную Корею ряда химических веществ и комплектующих, которые используются при производстве дисплеев для смартфонов и телевизоров, а также для изготовления полупроводников. Речь идет о фторированном полиимиде, фтористом водороде и резистах. Япония заявила, что намерена начать работу по исключению Южной Кореи из списка стран, которые пользуются наименьшими ограничениями при поставках в них продукции и передовых технологий, имеющих отношение к национальной безопасности. В качестве причины для подобных действий правительство Японии назвало "разрушение двустороннего доверия".

Однако в Сеуле уверены, что Токио мстит за решение Верховного суда Кореи обязать японские компании выплатить компенсации потомкам корейских рабочих, которых принудительно мобилизовали для работы на заводах концернов в годы оккупации Корейского полуострова Японией в период с 1910 по 1945 год. Правительство Южной Кореи заявило, что оспорит решение Японии в суде Всемирной торговой организации, и начало выработку контрмер.

Как сообщила телерадиовещательная компания Южной Кореи SBS, на прошедшей неделе продажи японского пива в крупных магазинах и торговых центрах упали на 13% по сравнению с предыдущей неделей. И это несмотря на то, что в Корее установилась жара за 30 градусов, когда обычно пиво "идет влет". Все из-за развернувшейся в стране стихийной кампании по бойкоту всего японского. Ряд мелких магазинов вообще объявили бойкот японскому пиву, прекратив закупки.

Аналогичная ситуация стала наблюдаться и в некоторых корейских ресторанах - они убрали из меню японские блюда. Несмотря на сложные и противоречивые двусторонние отношения стран, в Южной Корее обычно японская еда и пиво пользовались большой популярностью и от них не отказывались, но сейчас, судя по всему, корейцев задело за живое.

В интернете появилось большое количество фотографий, где корейцы демонстративно выбрасывают любые японские товары вплоть до шариковых ручек. Вирусно распространяется и лозунг-призыв, составленный из двух английских слов "No-Yes", где в слово "нет" вписан японский флаг, а в "да" - южнокорейский. Подтекст понятен: нет - всему японскому, да - всему корейскому.

Туристические компании отмечают, что, несмотря на начало в Корее периода отпусков, стали часты случаи отказа от туров в Страну восходящего солнца. На падение продаж жалуются и компании, которые занимаются реализацией в Корее японской косметики, весьма популярной среди кореянок.

Перед посольством Японии в Сеуле в последние дни регулярно проходят акции, в ходе которых корейцы демонстрируют, как они выбрасывают или крушат японские товары, или иным образом показывают, что больше не будут приобретать товары из этой страны.

Правительство Южной Кореи намерено в ближайшие дни провести совещание с руководителями крупнейших компаний страны, выслушать их мнение по поводу сложившейся в торговле с Японией ситуации и выработать пакет мер по нейтрализации негативных эффектов. Эксперты предупреждают, что действовать надо очень аккуратно, так как любые санкции обоюдоостры и могут нанести немалый вред и Корее. Но в самом корейском обществе решили не сидеть сложа руки и объявили своего рода ответные военные действия, начав бойкот японской продукции. Все это широко освещается в местных южнокорейских СМИ, которые, судя по тональности, весьма позитивно оценивают это движение.

Экономисты считают, что, хотя общественные настроения понять можно, но подобные шаги не будут иметь серьезного реального эффекта. А вот корейские производители в ближайшем будущем уже в полной мере начнут страдать от японских санкций, которые ударили по ряду важнейших для корейских производителей товаров. Проще говоря, японцы нашли уязвимое место у корейцев и смогли туда ткнуть, тогда как обратный эффект от санкций для самой Японии оказался незначителен. Задача Южной Кореи теперь найти такие же уязвимые места у промышленности Японии, чем сейчас активно занимаются политики и экономисты правительства Республики Корея.

Похоже, что стороны зашли уже так далеко, что этот торговый конфликт с историческо-политической подоплекой просто так не остановить, а потому следует ждать нового обмена ударами. В Корее считают, что Япония в ближайший месяц может ввести ограничения на около ста наименований товаров и продуктов, которые нужны корейцам. Эту новость корейский сегмент интернета также не оставил без внимания - в соцсетях и на различных форумах еще активнее стали призывы проявить патриотизм, не покупать и выбросить все японское.