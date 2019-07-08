АКП для УАЗ "Патриот" обошлась в 100 миллионов рублей

Заволжский моторный завод приступил к выпуску модернизированной версии двигателя ZMZ Pro, которая в том числе будет устанавливаться на УАЗ "Патриот" с автоматической коробкой передач. Размер инвестиций для проведения технологической подготовки составил 100 миллионов рублей.

"В двигатель внедрена новая система охлаждения по двум причинам: с одной стороны, она модернизируется для автоматической коробки передач, с другой - для улучшения климата в салоне, цитирует корпоративное издание "Мотор" слова директора научно-технического центра ЗФ ООО "УАЗ" Д. Мешкова. - Проведена модернизация двигателя для возможности установки автоматической коробки передач и улучшены его потребительские свойства: ускоряется прогрев двигателя и, соответственно, салона автомобиля в зимний период". Стоит отметить, что в ходе реализации проекта "ЗМЗ" потребовалось освоить порядка 30 оригинальных деталей, в том числе блок и головка цилиндров, коленвал.

Как стало известно, в июне 2019 года на УАЗ была отгружена опытно-промышленная партия модернизированных двигателей (25 штук), один из моторов - газобензиновый. До 15 июля на Ульяновский автозавод будет поставлено 12 агрегатов под автоматическую коробку передач. В настоящее время на Заволжском моторном заводе идёт завершающая стадия подготовки к серийному производству новинки.

Согласно проекту, в год будет выпускаться 30 тысяч двигателей с модернизированной системой охлаждения и 10 тысяч моторов под АКП, - об этом сообщил руководитель технического департамента ЗФ ООО "УАЗ" Игорь Морозов.

Технические характеристики модернизированного ZMZ Pro остались прежними: объём составляет 2.7 литра, мощность - 150 л.с., крутящий момент - 235 Нм. Напомним, в паре с мотором будет работать 6-ступенчатая автоматическая коробка передач производства Punch Powertrain (Франция).

Напомним, ранее "Российская газета" публиковала первые фото салона УАЗ "Патриот" с "автоматом".