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08.07.2019 17:40
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В июне Lada Xray Cross с 1,6-литровым мотором HR-16 начали оснащать японским бесступенчатым вариатором Jatco. Двухступенчатый редукторный сектор, который используется в конструкции вариатора, позволяет сделать трансмиссию компактнее и на 13 процентов легче.

Это повысило тяговые характеристики автомобиля, обеспечило более высокую топливную экономичность и нормальную работу при низких температурах, пробуксовках и тяжелых нагрузках. Дорожный просвет автомобиля в версии с вариатором не изменился: он по-прежнему составляет 215 миллиметров.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Аналогичные коробки передач устанавливаются на ряд моделей Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Однако, вопреки ожиданиям, покупатели отнеслись к новинке скептически. Как уточнили на предприятии, многие автомобилисты полагают, что вариатор менее надежен, чем классический автомат, хотя первый ставят на многие европейские и азиатские модели.

По мнению автопроизводителя, такое предубеждение связано с распространенным стереотипом. Автоматическая трансмиссия, которую ставят на Xray Cross, по своей сути, не вариатор.

"В новой автоматической коробке помимо клиноременной передачи работает редуктор с шестернями и гидротрансформатор. То есть это такой микс механики и автомата. От каждой технологии японцы взяли понемногу, чтобы получить сплав надежности и экономичности. Что до названия, автопроизводители решили не углубляться в технические детали и говорят просто "автоматическая трансмиссия", - пояснил специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий.

Пока в продажу новинка не поступила, не озвучены и цены. Между тем, стало известно как будет выглядеть обновленный Lada Largus: "РГ" опубликовала первые фото и информацию об автомобиле.

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