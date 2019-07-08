Беларусь заинтересована в новых совместных проектах с Бангладеш

О заинтересованности Беларуси не только в торговле, но и в развитии инвестиционного сотрудничества с Бангладеш шла речь 8 июля на встрече спикера Совета Республики, уполномоченного по сотрудничеству с Бангладеш Михаила Мясниковича с делегацией министерства сельского хозяйства этой страны во главе с его секретарем Эм-Ди Насируззаманом.

Калийная компания РБ и корпорация по развитию сельского хозяйства Бангладеш поставили сегодня свои подписи под контрактом на поставку белорусского хлористого калия на следующий финансовый год. Речь идет о 450 тысячи тонн калийных удобрений. Обсуждая условия контракта, стороны рассмотрели еще ряд направлений сотрудничества, уточняет пресс-служба Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Минск, по словам Мясниковича, рассчитывает на новые интересные проекты, идеи, которые укрепят двустороннее сотрудничество. "Достаточно успешно решаются вопросы по инвестиционным товарам - сельскохозяйственной, дорожно-строительной технике", - сказал спикер белорусского парламента, добавив, что РБ заинтересована не только в развитии торговли, но и создании совместных производств и готова делиться технологиями, ноу-хау.

Характеризуя уровень двусторонних отношений, Мясникович отметил, что Минск всегда стремился поддерживать государство Южной Азии, в том числе, и на международной арене. Эм-Ди Насируззаман в свою очередь выразил благодарность за дружественную позицию белорусской стороны.

Во время переговоров стороны рассмотрели широкий круг вопросов, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества, в том числе в сельском хозяйстве. "Это не только тема удобрений, но и сельскохозяйственной техники. Сейчас обсуждается новый контракт", - пояснил Михаил Мясникович. Эм-Ди Насируззаман добавил, что на встрече обсуждалось сотрудничество в семеноводстве, образовании и подготовке кадров.

