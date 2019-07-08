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08.07.2019 10:12
Рубрика: Легковые авто

Цена на новый кроссовер Kia XCeed оказалась на уровне Sportage

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

В Великобритании стартовал приём заказов на новую модель Kia - компактный кроссовер XCeed, который имеет не самый высокий дорожный просвет и у которого нет вариантов с полным приводом.

Фото: Авторевю.
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В базовую комплектацию XCeed входят 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары головного света и фонари, противотуманки, кондиционер, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, круиз-контроль, электрические стеклоподъёмники всех дверей, система предупреждения фронтальных столкновений, ассистент удержания в полосе.

Kia XCeed в начальной комплектации оснащён литровым турбированным T-GDi мощностью 120 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Цена на новинку начинается от 20 795 фунтов стерлингов (1 660 500 рублей по курсу на 8 июля 2019 года).

Фото: Пресс-служба Kia.

Для сравнения: за Kia Sportage в минималке просят 20 670 фунтов стерлингов (1 650 500 рублей). У кроссовера тачскрин мультимедийки меньше на дюйм, оптика не светодиодная, нет помощников удержания в полосе и экстренного торможения в случае опасности столкновения. Правда, двигатель помощнее: 1.6 GDi располагает 135 л.с.; коробка передач аналогичная - 6-скоростная МКП.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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XCeed уступает "коллеге" по колёсной базе, габаритной длине и ширине, объёму багажного отделения.

В России цена на Kia Sportage начинается от 1 389 900 рублей. Решение о продажах XCeed в нашей стране пока не принято, если оно будет положительным, то модели придётся отправиться на доработку по увеличению дорожного просвета: у автомобиля в европейской спецификации максимальный клиренс составляет 184 мм. Напомним, премьера нового кроссовера состоялась в конце июня.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia