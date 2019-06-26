Новый кроссовер Kia XCeed: маленький клиренс и отсутствие 4х4

Kia представляет второй кроссовер за неделю - это XCeed, который в компании охарактеризовали как "спортивную альтернативу более крупным традиционным моделям категории SUV". В Европе продажи начнутся в третьем квартале 2019 года, а вот по России решение объявят позже.

Если вдруг покажется, что XCeed просто приподнятый хэтчбек Ceed, ущипните себя. Корейцы клятвенно заверяют, единственное, что досталось новинке от "пятидверки", - передние двери.

Колёсная база от представителей одноимённого семейства не отличается и составляет 2 650 мм, зато по сравнению с "Сидом" были увеличены передний и задний свесы: на 25 мм (до 905 мм) и на 60 мм (до 840 мм) соответственно. Это позволило увеличить объём багажника до 426 литров, что на 31 литр больше, чем у Ceed, но меньше, чем у нового Ford Puma. Если сложить задние сиденья, то можно довести показатель до 1 378 литров.

Фото: Пресс-служба Kia.

Новинка также оказалась шире своего родственника на 26 мм (1 826 мм) и длиннее на 85 мм (4 395 мм).

Подобрались к самому интересному - клиренсу нового кроссовера. На 16-дюймовых дисках он составляет 174 мм, на 18-дюймовых - на 10 мм выше. Это, конечно, на 42 мм больше, чем у Kia Ceed, но с такими характеристиками в Россию лучше не приезжать и не повторять ошибки Kia Rio X-Line.

Kia позиционирует XCeed как высокотехнологичный кроссовер. Новинка вслед за новым Seltos получила мультимедиа с дисплеем 10.25 дюйма.

В списке доступных опций есть аудиосистема премиум-класса JBL, двухзонный климат-контроль, зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев руля, лобового стекла, сидений, в том числе и задних, интеллектуальный круиз-контроль с функцией остановки и возобновления движения, система оповещения о риске столкновения с объектом в слепой зоне и так далее. Также XCeed можно будет купить с системой LFA (Lane Following Assist) - ассистентом поддержания движения в полосе, который относится к системам автопилотирования второго уровня.

Фото: Пресс-служба Kia.

В линейку бензиновых двигателей входят три турбоагрегата: литровая 120-сильная "тройка", четырёхцилиндровый 140-сильный T-GDI и 204-сильный мотор объёмом 1.6 литра. Дизели представлены двигателями семейства Smartstream мощностью 115 и 136 л.с. Для всех, кроме базового бензинового, доступна 7-скоростная роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением, для литрового - исключительно 6-ступенчатая МКП.

В будущем у Kia XCeed появятся плагин-гибридная модификация и версия с 48-волтовым стартер-генератором с ременным приводом.

Несколько слов о ходовых качествах. В компании заявляют, что шасси новинки имеет оригинальные настройки. Отличия подвески XCeed от хэтчбека: передняя получила гидравлические ограничители хода отбоя амортизаторов, установлены более мягкие пружины, поперечные рычаги задней подвески оснастили новым динамическим демпфером. Рулевое управление перенастроили: усилитель обеспечивает более быстрые изначальные реакции на действия водителя, снижено усилие на "баранке".

Доступна система выбора режимов движения (их два - Normal и Sport), позволяющая как раз-таки регулировать усилие на руле, реакции на действия педалью газа и скорость переключения передач.

Как сообщала "Российская газета" ранее, производство нового Kia XCeed начнётся в августе 2019 года.