Иран превысил уровень обогащения урана

Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.

"Сегодня мы превысили уровень 3,67% по обогащению урана", - заявил Камальванди. По его словам, соответствующий отчет будет отправлен МАГАТЭ в ближайшее время.

Камальванди также отметил, что Иран может увеличить уровень обогащения урана до 20 процентов в рамках следующего, третьего этапа сокращения обязательств по ядерной программе. Именно с этого уровня уран считается оружейным. "Мы сейчас не нуждаемся в 20-процентном топливе, если захотим, то будем производить. Никаких препятствий и проблем в этом деле у нас нет", - отметил представитель ОАЭИ, добавив, что это вопрос уже поднимался на заседаниях Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Между тем первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что США не позволили иранскому народу воспользоваться преимуществами от заключения ядерной сделки. По его словам, "Вашингтон ведет в отношении Тегерана психологическую войну", стремясь "установить атмосферу безнадежности в иранской экономике и препятствовать внешнеполитической активности Ирана".

Напомним, ядерная сделка был заключена 2015 между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Тегеран согласился ограничить свои разработки в обмен на снятие санкций Совбеза ООН. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении санкций. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В конце июня Иран отказался от ряда обязательств по СВПД, в частности, отказавшись от экспорта в другие страны излишков тяжелой воды и превысив установленные сделкой накопления обогащенного урана.

А 7 июля Тегеран объявил о пересмотре обязательств по поводу уровня обогащения. Тем не менее, по словам заместителя министра иностранных дел ИРИ Аббаса Арагчи, "двери для дипломатии по-прежнему открыты, однако необходимы новые инициативы". "Если эти возможности не используются, никто не должен сомневаться в нашей серьезности, что сокращение наших обязательств будет продолжаться каждые 60 дней", - заявил дипломат.