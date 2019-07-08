Kia Cerato GT-Line появится в России до конца года

До конца года на российском рынке дебютирует Kia Cerato GT-Line. Как рассказал "РГ" директор по продукту Kia Motors Rus Кирилл Кассин, такой автомобиль сохранит прежнюю агрегатную связку, но получит ряд внешних отличий, знакомых по моделям ProCeed GT-Line и Soul GT-Line.

Продажи нового Kia Cerato стартовали в России в октябре прошлого года. Гамма двигателей модели для нашей страны состоит из атмосферных двигателей объемом 1,6 и 2,0 литра. Их отдача составляет 128 (155 Нм) и 150 лошадиных сил (192 Нм момента) соответственно. Коробка - шестиступенчатая "механика" или "автомат".

Уже в базе у машины 6 подушек безопасности, кондиционер, аудиосистема с шестью громкоговорителями, многофункциональное рулевое колесо, регулируемое по высоте кресло водителя, подогрев передних сидений, зеркал и форсунок стеклоомывателя.

Автомобиль можно приобрести от 1 134 900 рублей, топовая версия обойдется в 1 444 900 рублей. В июне дилеры марки продали 753 Cerato. Всего же за полгода было реализовано 3486 таких машин.

Ранее стало известно, что Kia вывела на российский рынок новую комплектацию компактного кроссовера Sportage. Новое исполнение Luxe+ расположится между наиболее востребованной Luxe и топовой Prestige