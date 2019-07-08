Грузинские авиакомпании должны предоставить российской стороне программы своей авиационной безопасности, а также погасить задолженность по аэронавигационному обслуживанию. Об этом заявил руководитель пресс-службы министерства транспорта РФ Александр Волков в эфире телеканала "Россия-24".

"Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной. А также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию", - приводит слова Волкова ТАСС.

Авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено после того, как 20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления. На следующий день президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией начиная с 8 июля. Это было сделано для обеспечения безопасности россиян.