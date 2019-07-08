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08.07.2019 11:12
Рубрика: Российский автопром

Обновленный Lada Largus: первые фото и информация

Текст: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов/РГ Фото: Валерий Карташов/РГ
Фото: Валерий Карташов/РГ

Несмотря на то, что АвтоВАЗ активно работает над фейслифтом Lada Largus, модель появится не ранее 2020 года. Зато тольяттинский автогигант подготовил небольшое обновление универсала.

В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".

Фото: Валерий Карташов/РГ

Всё семейство автомобилей Lada Largus получило новую решётку радиатора с крупной эмблемой "ладьи". К слову, решётка радиатора нового образца уже доступна в продаже. Помимо этого, универсал теперь имеет усиленную тонировку задней полусферы, как это реализовано на Lada Xray. На корме теперь большими буквами красуется надпись Lada. В салоне поменялся рисунок обивки сидений, а на рулевом колесе вклеена обновлённая эмблема Lada.

Фото: Авторевю.
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По предварительным данным, в рамках обновления Lada Largus обзаведётся выкидным ключом от Lada Vesta и литыми дисками нового дизайна, также цветовая гамма пополнится металлизированной синей эмалью "Лазурит" - оттенок близок к фирменному цвету Subaru.

Кроме того, грузовой Lada Largus в модификации "Фургон" получит электропривод зеркал, рейлинги на крыше и задние парктроники. Раньше таких опций на Largus Furgon не было.

Фото: Валерий Карташов/РГ

По технической части изменения не планируются. Насколько подорожает модель, пока неизвестно. На сегодняшний день цена обычного универсала начинается от 590 900 рублей, фургона от 560 900 рублей, стоимость Lada Largus Cross составляет 740 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Первые экземпляры обновлённого Lada Largus начали сходить с линии B0 главного конвейера АвтоВАЗа ещё в конце февраля нынешнего года, Cross-модификацию выпускают около недели.

В продаже обновленный Largus появится ближе к осени 2019 года - ориентировочно это должно случиться в августе-сентябре. Глобальные нововведения Largus ждут в рамках будущего фэйслифта. Lada Largus Facelift (FL) получит переднюю часть кузова в Х-стиле и обновлённый салон.

Фото: Валерий Карташов/РГ

Напомним, Lada Largus производится на АвтоВАЗе с 2012 года и является лицензионной копией Dacia Logan MCV первого поколения 2006 года, адаптированной под российские условия. Недавно отечественный автопроизводитель начал работать над "русификацией" универсала. В 2016-м произошла замена 84-сильного Renault K7M на ВАЗ-11189 мощностью 87 л.с.

Фото: скриншот с instagram.com
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С октября 2017 года АвтоВАЗ выпускает Lada Largus с 16-клапанным двигателем ВАЗ-21129. 106-сильный "атмосферник" вытеснил из гаммы мотор Renault K4M.

Ранее мы сообщали, что Lada Largus начнут оснащать 5-ступенчатой механической коробкой передач ВАЗ-21809.

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