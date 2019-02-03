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Рубрика: Российский автопром

Обновленный Lada Largus появится не ранее 2020 года

Текст: Валерий Карташов
АвтоВАЗ активно работает над проектом Lada Largus Facelift (FL), но в этом году мы эту машину не увидим. Ранее появление новинки ожидали к осени 2019 года.

"Не стоит ждать фейслифта Lada Largus в ближайшем будущем, на этот год таких планов у нас нет", - ответил на вопрос об обновлении модели вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек.

"Мы видим хороший уровень спроса на текущую генерацию этой модели. Необходимости форсировать выход следующего поколения нет, как это было, скажем, с той же Lada Granta. Это особый сегмент автомобилей, и отношение его аудитории к дизайну автомобиля отличается от массового сегмента. При этом мы планомерно ведем эту работу и будем информировать о ней, когда придет время", - пояснил Птачек.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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Предположительно рестайлинговый Lada Largus получит полностью новую переднюю часть кузова в Х-стиле, отражающую принадлежность к Lada Vesta, Xray и Granta FL. Появятся другие бамперы, иная оптика, решетка радиатора, возможно, изменится форма капота и передних боковых крыльев. Сбоку автомобиль должен остаться прежним. Не исключено, что после фейслифта машина получит обновленный или полностью новый интерьер.

По технической части изменения не планируются. В прошлые годы звучали обещания начать устанавливать на Lada Largus 1,8-литровый мотор с индексом ВАЗ-21179 и автоматическую трансмиссию.

На сегодняшний день из всех агрегатных нововведений универсал удостоился лишь замены "реношных" силовых агрегатов на "вазовские". С октября 2017 года АвтоВАЗ начал продажи Lada Largus с 16-клапанным двигателем ВАЗ-21129. 106-сильный "атмосферник" вытеснил из гаммы мотор Renault K4M. В 2016-м АвтоВАЗ заменил 84-сильный Renault K7M на ВАЗ-11189 мощностью 87 л.с.

По нашим данным, АвтоВАЗ задумывается над оснащением Lada Largus 1,8-литровым двигателем, и он способен это сделать, но с такими объемами механосборочное производство автозавода может не справиться. Ведь ВАЗ-21179 сегодня ставят под капот Lada Vesta и Xray, хотя он также рассчитан для Lada Largus и Lada 4x4 следующего поколения.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В качестве "бюджетной" альтернативы "автомата" тольяттинский автогигант может рассмотреть внедрение автоматизированной механической трансмиссии ("робота"). Тем более АвтоВАЗ уже имеет подобный опыт на соплатформенной Lada Xray.

Напомним, универсал Lada Largus появился в 2012 году и является лицензионной копией Dacia Logan MCV первого поколения 2006 года, адаптированной под российские условия.

Ранее мы сообщали о том, что Lada Largus начнут оснащать "вазовской" 5-ступенчатой механической коробки передач с индексом 21809. Кроме того, АвтоВАЗ сертифицировал метановую версию Lada Largus.

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