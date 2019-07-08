Весь задержанный багаж отправлен из Шереметьево

Весь задержанный багаж пассажиров Шереметьево отправлен по назначению. Об этом заявил первый заместитель генерального директора аэропорта по производству Андрей Никулин.

"На складе остался только багаж, оставленный на долговременное хранение. Как правило, на 10-12 часов, - подчеркнул топ-менеджер. - Его погрузят в самолеты в соответствии с расписанием".

Ранее "РГ" сообщала о коллапсе в системе выдачи багажа в Шереметьево. Топ-менеджмент признал сбой и принес извинения пассажирам. Был выделен целый комплекс причин, приведших к такой ситуации. Во-первых, в пиковый сезон банально не хватило грузчиков: сейчас не закрыто 400 вакансий. Во-вторых, в конце июня осложнились метеоусловия. Самолеты стали прибывать с опозданием, и багаж не успевали выдавать пассажирам-транзитникам. Сумки и чемоданы приходилось досылать следующими рейсами, а люди на долгое время оставались без необходимых вещей.