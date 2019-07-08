СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии

Правоохранители проверят органы опеки и участкового педиатра по уголовному делу об избиении семилетней девочки в Ингушетии. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

- Работа в этом направлении начата. Будут проверяться должностные лица органов опеки и попечительства, а также участковый педиатр. Ведь все дети должны быть на учете у участкового врача, - отметили в ведомстве.

Напомним, четвертого июля девочка в очень тяжелом состоянии с гангреной правой руки, а также многочисленными травмами, укусами, порезами и ожогами попала в Сунженскую районную больницу, а оттуда в детскую республиканскую клиническую, где ей была сделана срочная операция.

Чтобы спасти правую руку ребенка, ее доставили в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где врачи с минувшей пятницы делают все возможное, чтобы она не стала инвалидом.

В истязаниях ребенка подозревается ее родная тетя, которая арестована. Когда девочка вылечится и вернется в Ингушетию, в отношении пострадавшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза.