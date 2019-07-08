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08.07.2019 20:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из Карантинной бухты возле Херсонеса уберут военные корабли

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Из Карантинной бухты Севастополя, примыкающей к территории музея-заповедника Херсонес Таврический, будут выведены военные корабли. Об этом сегодня сообщила пресс-служба городского правительства.

- На совещании губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обсудил с командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Игорем Осиповым план перебазирования воинских частей, в том числе водолазной станции, из Карантинной в Камышовую бухту, - сказано в сообщении.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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По словам Овсянникова, городские власти уже обсудили с представителями ЧФ вопрос размещения воинских частей в районе Камышовой бухты. К ним предстоит проложить коммуникации и построить дороги.

- Воинские части будут соседствовать с жилой застройкой и объектами промышленной инфраструктуры порта, эти вопросы необходимо прорабатывать, - пояснил губернатор.

После ухода военных побережье Карантинной бухты будет использовано для развития Херсонеса Таврического и создания историко-археологического парка. Новые территории также войдут в состав культурного кластера, который расположится между Артиллерийской и Карантинной бухтами.

Напомним, в 2017 году Минобороны РФ передало Севастополю военные городки возле Херсонеса для строительства дороги и историко-археологического парка.

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