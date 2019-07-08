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Рубрика: В мире

Саудовская авиакомпания передумала покупать Boeing 737 MAX

Бюджетная авиакомпания Саудовской Аравии Flyadeal, собиравшаяся купить 50 самолетов Boeing 737 MAX, отказалась от этой идеи. Вместо американских лайнеров будут приобретены европейские - Airbus А-320. Первые 30 самолетов данного типа поступят в 2021 году.

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Добавим, что за три минувших месяца корпорации Boeing удалось заключить всего одну сделку на поставку своих самолетов Boeing 737 MAX.

После двух катастроф многие страны ввели запреты на полеты данного типа воздушного судна. И снова лайнеры смогут подняться в небо не ранее октября этого года.

В ходе проведения испытаний эксперты американского Федерального авиационного управления выявили новый источник опасности для экипажа и пассажиров.

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