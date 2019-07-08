Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Сбербанк с 8 июля снизил процентные ставки по вкладам в рублях и долларах США. Об этом говорится в ответе пресс-службы Сбербанка на запрос "Российской газеты".

Как следует из комментариев банка, ставки по вкладам опустились из-за снижения ключевой ставки Банком России с 17 июня, повышения норматива обязательных резервов с семи до восьми процентов с 1 июля для валюты, а также из-за общерыночного тренда на снижение ставок.

Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.

В середине июня Банк России впервые с весны 2018 года снизил ключевую ставку. Теперь она составляет 7,5 процента годовых, показатель опустился на 0,25 процентных пункта. Регулятор также фактически просигнализировал о начале цикла дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 26 июля. На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на нем регулятор рассмотрит вариант снижения ключевой ставки. Она также не исключила, что шаг по снижению ставки может увеличиться до 0,5 процентного пункта.