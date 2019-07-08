В Тбилиси проходят сразу четыре акции протеста

В столице Грузии вечером 8 июля проходят четыре акции протеста, сообщает новостное агентство "Спутник-Грузия".

В частности, продолжается акция около офиса телекомпании "Рустави 2", где митингующие требуют извинений от журналиста Георгия Габунии, нецензурно высказавшегося в адрес российского президента в своей передаче вечером 7 июля. Также собравшиеся ожидают извинений от телеканала.

В центре города, на проспекте Руставели, проходят сразу две акции. Первая, которая продолжается уже третью неделю, - с требованием отставки министра внутренних дел Гахария, по чьему приказу полиция жестко разогнала митингующих 23 июня, из-за чего пострадали более 200 человек. В ней принимает в основном участие либерально и прозападно ориентированная молодежь.

Прямо перед парламентом встали противники ЛГБТ-парада, планируемого в Тбилиси. Поборники нравственности заняли место прямо перед парламентом, где все предыдущие дни собирались те, кто требовал отставки Гахарии. Теперь противников министра внутренних дел потеснили в сторону, а учитывая разницу во взглядах между ревнителями традиций и проевропейской молодежью, полиция опасается стычек между двумя группами протестующих.

И, наконец, на Кахетинском шоссе на окраине Тбилиси началась незапланированная ЛГБТ-акция, там собрались участники Парада гордости с разноцветными флагами и другой символикой.