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08.07.2019 19:40
Рубрика: В мире

Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы

Текст: Константин Волков

Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца. Об этом заявил гендиректор канала Ника Гварамия.

Фото: пресс-служба СФ
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Заявление Гварамии, как сообщает новостной портал "Грузия Онлайн", состоит из четырех пунктов. В том числе отмечается, что "нецензурщина Габуния была неуместной, безвкусной", а также что она стала "тяжелой профессиональной ошибкой" ввиду неприемлемости использованных выражений. Кроме того, она "была совершенно несоответствующей в контексте процессов в стране" и создала в и без того напряженной обстановке еще один очаг напряжения.

"Исходя из всего вышесказанного, решением органа саморегулирования канала, Георгию Габуния на два месяца приостановлены полномочия. Это ограничение касается передач, которые он готовит и/или ведет", - сказано в заявлении.

При этом российский телеведущий Владимир Соловьев написал в соцсетях: "Кого они хотят обмануть??? Сейчас время телевизионных отпусков. Новый сезон начнется в сентябре. Теперь они отпуск выдают за отстранение. Ну-ну".

Ранее выступление Габуния осудили президент и премьер-министр Грузии, мэр Тбилиси. С российской стороны с осуждением журналиста выступили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Госдуме РФ предложили добиваться экстрадиции Габуния в Россию. Также в настоящий момент российская сторона обсуждает возможность запрета на импорт из Грузии вина и минеральной воды, а также денежных переводов между странами.

В мире экс-СССР Грузия Отношения России и Грузии
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