Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы

Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца. Об этом заявил гендиректор канала Ника Гварамия.

Заявление Гварамии, как сообщает новостной портал "Грузия Онлайн", состоит из четырех пунктов. В том числе отмечается, что "нецензурщина Габуния была неуместной, безвкусной", а также что она стала "тяжелой профессиональной ошибкой" ввиду неприемлемости использованных выражений. Кроме того, она "была совершенно несоответствующей в контексте процессов в стране" и создала в и без того напряженной обстановке еще один очаг напряжения.

"Исходя из всего вышесказанного, решением органа саморегулирования канала, Георгию Габуния на два месяца приостановлены полномочия. Это ограничение касается передач, которые он готовит и/или ведет", - сказано в заявлении.

При этом российский телеведущий Владимир Соловьев написал в соцсетях: "Кого они хотят обмануть??? Сейчас время телевизионных отпусков. Новый сезон начнется в сентябре. Теперь они отпуск выдают за отстранение. Ну-ну".

Ранее выступление Габуния осудили президент и премьер-министр Грузии, мэр Тбилиси. С российской стороны с осуждением журналиста выступили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Госдуме РФ предложили добиваться экстрадиции Габуния в Россию. Также в настоящий момент российская сторона обсуждает возможность запрета на импорт из Грузии вина и минеральной воды, а также денежных переводов между странами.